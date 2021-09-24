РИАМО - 24 сен. На текущей неделе свыше 120 жителей Подмосковья переехали в новые дома из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Речь идет о жителях Лобни, Павловского Посада и Сергиево-Посадского округа. Их переселили из 46 аварийных жилых помещений площадью более 1,7 тыс. кв. м.

С ними были заключены договоры социального найма и мены, некоторым из них выплатили выкупную стоимость.

Из аварийных домов жители переехали в новые благоустроенные квартиры, расположенные по адресам: г. Лобня, ул. Научный городок, д. 17; г. о. Павловский Посад, п. Большие Дворы, ул. М. Горького, д. 7; Сергиево-Посадский г. о., п. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4, 9, 12, ул. Новая, д. 9, ул. Горжовицкая, д. 2, ул. Кооперативная, д. 15, ул. Лихачева, д. 14, ул. Жуковского, д. 8, ул. Октябрьская, д. 5, д. Жучки, д. 5.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются за счет средств бюджета.