РИАМО - 24 сен. Сотрудники столичной прокуратуры вынесли предупреждения шести горожанам о недопустимости нарушения закона из-за призывов к участию в несогласованном митинге, сообщает пресс-служба ведомства.

В интернете тиражируется информация с призывом к участию в несогласованной акции, которая пройдет 25 сентября в Москве на Пушкинской площади.

В прокуратуре напомнили, что эта акция является несогласованной.

«Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», - отметили в ведомстве.

Ранее столичные власти не согласовали КПРФ митинги 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Роскомнадзор сообщал, что на сайте KPRF.ru появилась информация, которая содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. КПРФ после предупреждения исправила этот анонс.