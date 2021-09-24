РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 сен. С 17 по 24 сентября реконструировано порядка 550 м воздушных линий электропередачи 6-10 кВ в населенных пунктах Каблуково и Хлепетово подмосковного Щелкова, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

Кроме того, в распределительных сетях 0,4/6/10 кВ завершены работы по ремонту трансформаторных подстанций и расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности. К настоящему времени произведена замена 28 опор на воздушных линиях. Работы в этом направлении продолжаются.

Всего в текущем году в рамках программы энергетики компании запланировали ремонт 41 трансформаторной подстанции и реконструкцию более 24 км линий электропередачи 0,4/6/10 кВ с заменой неизолированного провода на современный и значительно более надежный и устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод.