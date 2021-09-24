РИАМО - 24 сен. Система цифровой переписи в России выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения.

О результатах нагрузочного тестирования портала, наборе переписчиков и готовности регионов к переписи в онлайн- и офлайн-форматах рассказали 23 сентября участники очередного совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова по вопросам проведения ВПН-2020.

«До начала переписи осталось три недели. Нужно решить все оставшиеся вопросы, в особенности касающиеся организации работы переписчиков. Нам не нужны абстрактные цифры, нам нужны конкретные люди во всех регионах страны, готовые опрашивать жителей или стать волонтерами», — сказал Белоусов.

Рекламная кампания

Руководитель Росстата Павел Малков проинформировал о том, как идет информационно-разъяснительная работа. В частности, он сообщил, что с 1 октября начнется рекламная кампания на теле- и радиоканалах, а также в Сети. Особое внимание он уделил взаимодействию с Минпросвещения РФ.

«Мы предложили в начале октября провести в школах информационные уроки и классные часы, на которых бы преподаватели, специалисты Росстата и волонтеры – студенты и аспиранты региональных вузов – рассказали бы о Всероссийской переписи населения. Для этого уже разработаны специальные методические материалы», – отметил Малков.

Работа с вузами

Также Малков уточнил, что было активизировано взаимодействие с вузами по привлечению студентов к работе переписчиками и волонтерами.

«Участие в переписи добровольное, поэтому мы вместе с руководством вузов убеждаем студентов в том, что участие в переписи – это важный и бесценный опыт для них. Всего студентов будет 58 тыс. из 260 тыс. переписчиков», – добавил Малков.

Восемь регионов, по словам руководителя Росстата, справились с задачей досрочно и укомплектовали переписной персонал (переписчики, контролеры, инструкторы) на 100%. Это Ярославская, Калининградская, Волгоградская области, республики Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Татарстан, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Итоги тестирования

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов проинформировал об итогах тестирования электронного переписного листа, который будет использоваться для самостоятельной переписи на портале госуслуг.

«Большинство оценили электронную форму на «хорошо» и «очень хорошо». Однако было получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить ее заполнение. Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова», – отметил Качанов.

Качанов также рассказал об итогах нагрузочного тестирования на систему.

«В сентябре мы провели два сеанса нагрузочного тестирования. Результат: на семи нотах обрабатываем нагрузку в 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки способны предавать таким образом более 2 млн переписных листов», - уточнил замминистра.

В целом, по словам Качанова, система выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду.

«Рассчитываем повысить мощность, и, если будет первый вал обращений, постараемся его выдержать», — резюмировал он.

Набор волонтеров

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила о наборе и подготовке волонтеров для переписи.

«Задача для нас понятная и нужная, у молодежи есть запрос на сопричастность к большим и важным для всех нас проектам. Уже готовы к работе более 19 тысяч волонтеров. До 30 сентября планируется набрать 25 140 человек», - сказала Разуваева.

Каждый из волонтеров пройдет обучение. Федеральный тренинг будет проведен совместно с Росстатом 4 – 5 октября. Затем обучение пройдет во всех регионах страны. Волонтеры начнут работать с 15 октября по 4 часа в день.

Волонтеры не будут переписывать жителей – это ключевое их отличие от переписчика. Задачи добровольцев по большей части — информационно-консультационные. Именно они будут сопровождать и консультировать граждан на выездных и, прежде всего, на стационарных переписных участках в МФЦ, информировать их о переписи.

За оставшийся период региональным отделениям Росстата необходимо завершить два блока задач: заключить договоры на помещения, транспорт и связь и полностью завершить подбор переписного персонала.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».