РИАМО - 24 сен. Бурый медведь Степан и медведица Маша умерли в зоопарке Челябинска, ветеринары сутки боролись за их жизни. Перед смертью у них начались рвота, судороги, диарея, сообщает РЕН ТВ.

Это не первые смерти животных в данном зоопарке. В начале месяца там умерли самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя. Несколько недель назад симптомы отравления наблюдались у другой бурой медведицы. Ее удалось спасти.

В самом зоопарке считают, что животные были отравлены намеренно. В данный момент зоопарк закрыт для проведения следственных мероприятий.