РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. В истории с газом по адресу: ул. Фрунзе 3, корп. 1 в Мытищах можно поставить финальную точку. Сотрудникам «Газ-ТО» удалось осмотреть газовое оборудование, к которому ранее они не могли получить доступ, сообщается на сайте администрации округа.

Две недели назад часть жителей многоэтажки осталась без газа после того, как общедомовые коммуникации не выдержали плановой проверки. Попасть во все жилые помещения, чтобы исключить возможное место утечки, специалисты смогли только в присутствии полицейского, представителей управляющей компании и свидетелей.

Еще во время плановой опрессовки трубы, подводящей газ в 3-й подъезд, специалисты заподозрили утечку. Восстановить газоснабжение можно было только после тщательной проверки газового оборудования во всех квартирах и устранения неисправностей. Однако часть жителей отнеслась к процедуре с недоверием, из-за чего длительное время доступа в некоторые жилые помещения получить не удавалось.

После технического обслуживания газового оборудования подача голубого топлива в квартиры была восстановлена. Техническое обслуживание газового оборудования в 1, 2 и 3 подъездах дома сотрудники «Газ ТО» завершили. На очереди подъезды 4, 5 и 6.

«Объявления будут вывешены заранее. Собственникам необходимо лишь предоставить доступ и не чинить препятствия проведению данных работ», – отметил директор МБУ «ЖЭУ» Сергей Киселев.