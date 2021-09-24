РИАМО - 24 сен. Депутаты Мосгордумы по округам №19 и №37 Елена Кац и Владимир Рыжков, которые были избраны в столичный парламент по результатам голосования 17-19 сентября, принесли присягу и получили соответствующие удостоверения, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня Центральная избирательная комиссия подвела итоги федеральных выборов, буквально вчера окружные избирательные комиссии и Московская комиссия подвели итоги выборов в Москве. Я поздравляю наших коллег, избранных по 19 и 37 одномандатным округам. Мы рады видеть вас в стенах Московской городской думы», — сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

С поздравлениями и напутственными словами к депутатам обратился председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов

«Завершился трехмесячный марафон под названием: дополнительные выборы депутатов Московской городской думы. Позади сложные периоды выдвижения и регистрации кандидатов, сбор подписей, причем с использованием нового формата, и сложные дни голосования», — рассказал Ермолов.

Он добавил, что в итоге Мосгоризбирком признал состоявшимися результаты дополнительных выборов в Московскую городскую думу по одномандатным избирательным округам №19 и №37.

Далее в торжественной обстановке народные избранники принесли присягу. Они поклялись честно и добросовестно выполнять обязанности и служить для процветания города и его жителей.