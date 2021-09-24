РИАМО - 24 сен. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) улучшило прогноз по кредитному рейтингу Подмосковья, изменив со «стабильного» на «позитивный». Рейтинги подтверждены на прежнем уровне - АА+ (RU), сообщили РИАМО в пресс-службе министерства экономики и финансов региона.

Кредитный рейтинг Московской области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и умеренно низкой долговой нагрузкой при высоком уровне ликвидности бюджета.

Повышение прогноза по кредитному рейтингу связано с грамотной долговой и бюджетной политикой, проводимой правительством Московской области.

При этом «позитивный» прогноз предполагает в перспективе улучшение кредитных рейтингов Московской области.