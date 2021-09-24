РИАМО - 24 сен. Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали оппозиционера Сергея Удальцова, его могут арестовать за призыв к участию в несогласованном митинге, сообщает РИА Новости.

Как рассказал его адвокат Дмитрий Аграновский, в отношении Удальцова составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Также правозащитник отметил, что причина задержания – пост оппозиционера в соцсетях, где он рассказывал о запланированной на 25 сентября встрече с депутатами.

«Встреча с депутатами - это не митинг, он не требует согласования», - сказал Аграновский.