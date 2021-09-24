РИАМО - 24 сен. В Московской области за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 50,3 тыс. преступлений. В регионе сократилось число грабежей и угонов, но при этом выросло количество мошенничеств в Сети, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число грабежей в области сократилось на 12,3%, квартирных краж – на 27,2%, краж автомобилей – на 29%.

Количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 13,2%, снизилось и число преступлений, совершенных подростками – на 18,5%. Количество убийств упало на 2,2%, незаконный оборот наркотиков сократился на 2%.

С начала 2021 года отмечено увеличение количества мошеннических операций – на 20,9%.

«За 8 месяцев 2021 года при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» в Подмосковье раскрыто 1651 преступление. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

По его словам, в этом году продолжается рост количества мошеннических операций в интернете. Чаще всего преступления связаны с доступом к реквизитам банковских карт и последующей кражей денег. Жители Подмосковья должны быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. По всем фактам мошенничества нужно сразу обращаться в полицию.