РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Жителям Подольска напомнили, что 15 октября стартует Всероссийская перепись населения с применением цифровых технологий, она завершится 14 ноября, жители округа могут самостоятельно подать свои данные на портале госуслуг, сообщает теротдел администрации округа.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Также подать данные можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи опубликуют в IV квартале 2022 года.