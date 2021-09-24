РИАМО - 24 сен. Директор гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе Майя Майсурадзе и директор лицея №14 в Жуковском Екатерина Шевцова вышли в финал конкурса «Директор года России», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Директора двух школ Московской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Директор года России». Вместе с 28 коллегами со всей России они поборются за победу уже в очном туре», – сказала зампред правительства Подмосковья - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, представлять область в финале конкурса очень почетно. Также она пожелала им успехов.

Очный этап Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» пройдет в Московской области с 5 по 10 октября.