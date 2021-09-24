РИАМО - 24 сен. В Егорьевске прошел четвертый фестиваль-праздник детской анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Были объявлены лауреаты фестиваля, ими стали 50 творческих коллективов.

Фестиваль прошел 12 сентября, в День города, на Соборной площади. В программу фестиваля этого года вошло более 80 работ.

Организаторами праздника детской анимации выступили администрация городского округа Егорьевск, управление культуры, спорта и молодежной политики, комитет по образованию, детский сад №13 «Сказка» и Егорьевское телевидение. Фестиваль прошел при финансовой поддержке министерства культуры Московской области. Один из организаторов фестиваля —детский сад №13 «Сказка» — второй год подряд получает грант на его проведение.

Номинации и жюри

В этом году фестиваль «Пластилиновая ворона» был посвящен Дню города Егорьевска и 800-летию со дня рождения святого благоверного Александра Невского. Основными номинациями для фестивальных работ стали: «Святая Русь», «За чистый мир» (тема экологического воспитания), «Лучший герой», «Лучший сценарий», «Была война» (тема, посвященная 80-летию с начала Великой Отечественной войны), «За безопасные дороги» (номинация союза безопасности дорожного движения Московской области). Также были предусмотрены специальные номинации от жюри фестиваля. Оценивали работы в трех возрастных категориях: от 3 до 7 лет, от 7 до 14 лет и старше 14 лет.

В состав жюри фестиваля «Пластилиновая ворона» вошли: председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, композитор и близкий друг писателя Эдуарда Успенского, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, а также вдова писателя Елена Успенская, представители администрации городского округа Егорьевск, управления культуры, спорта и молодежной политики и комитета по образованию округа.

Поприветствовали всех участников фестиваля со сцены и пожелали им творческих успехов глава городского округа Александр Гречищев и председатель совета депутатов городского округа Егорьевск Михаил Лавров.

Программа праздника

В программу фестиваля вошли мастер-классы по созданию мультфильмов в разных техниках по гончарному делу и Гуслицкой росписи. На Соборной площади работали площадки: общественной организации «Юные инспекторы дорожного движения», арт-студии «Ранчо», егорьевского молодежного центра «Маяк», творческих коллективов Егорьевска, союза безопасности дорожного движения Московской области, Егорьевского историко-художественного музея, военно-историческая площадка «Александр Невский» с выставкой оружия и доспехов и другие.

Кульминацией фестиваля-праздника детской анимации имени Эдуарда Успенского была песня «Пластилиновая ворона», которую исполнил Григорий Гладков.

Социальными партнерами фестиваля детской анимации выступили: гостинично-развлекательный комплекс «Бережки холл», компания «Остендорф Рус», «Егорьевский дом недвижимости», КПО «Восток», школа скорочтения и развития интеллекта, магазин «Бегемотик», компании «Гедеон Рихтер - Рус» и «Егорьевск-обувь», кондитерская фабрика «Победа», компания «Бытпласт», Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика, кафе «Гости» и «Квест-энд шоу-Егорьевск». Они предоставили призы для всех участников фестиваля.

Победители

В номинации «Святая Русь» первое место разделили творческий коллектив ДК имени Конина «Радуга» и Егорьевский историко-художественный музей. В номинации «Была война» победителями стали работы Ивана Стеценко из г. Мытищи и студии «Мультята» из г. Москвы.

Первое место в номинации «Лучший герой» жюри присудило Яне Анциферовой из студии компьютерной графики и анимации «КоМарфильм» г. Москвы и детскому театральному коллективу «Премьер» ДК им Конина г. Егорьевска. Победителем в номинации «Лучший сценарий» стала детская студия «Мультяшка» комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» (г. Егорьевск).

В специальной номинации «За чистый мир» победу разделили творческий коллектив детского сада №5 «Подсолнушек» Егорьевска и Алиса Воробьева из средней школы №15 Егорьевска. В номинации «За безопасные дороги» первое место заняли мультстудия детского сада №13 «Сказка», а также Александра Заболоцкая и Алина Седых из Красногорска.

Работы 11 творческих коллективов были отмечены специальными призами жюри.

Обладателем Гран-при фестиваля «Пластилиновая ворона» в этом году стал Сергей Нестеркин из городского Дома культуры «Факел» егорьевского центра досуга и народного творчества «Родник».

По традиции зрители Егорьевского телевидения также смогли выбрать лучшие работы мультфестиваля, став участниками онлайн-голосования на сайте ТВ. Оно продлится до 28 сентября, и по итогам голосования свои призы зрительских симпатий получат авторы 6 лучших работ в разных номинациях.