РИАМО - 24 сен. XV юбилейная Международная выставка фотографии дикой природы «Золотая черепаха» откроется для посетителей 25 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка проводится под патронажем комплекса городского хозяйства Москвы, она будет открыта для посещения до 31 октября по адресу: ул. Крымский Вал, дом 10 (западное крыло Новой Третьяковки).

Один из крупнейших мировых эколого-просветительских проектов объединяет более 25 тыс. фотографов из разных стран.

«15 лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что мероприятие показывает ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты. За все время в конкурсе приняли участие 155 тыс. работ профессиональных фотографов из 146 стран, лучшие из них представлены в залах Третьяковской галереи.

На основной площадке представят лучшие работы фотографов за все время проведения выставки. Посетители увидят фотографии Мишеля Д’Ультремона из Бельгии, Марко Гайотти из Италии, Габриэля Айзенбанда из Колумбии, Сунды Цая из Китая и Давида Аллемана из Франции.

Традиционно на выставке будет создана инклюзивная среда, которая обеспечит людям с ограниченными возможностями здоровья доступ к фотоработам.

Также на мероприятии будет действовать программа «Белая книга» для слепых и слабовидящих детей, часть работ адаптируют для них с помощью новых технологий. Выставка представит более 200 тактильных работ — 3D-фотографии со специальным рельефом, которые можно прочитать прикосновением пальцев.

Помимо прочего, на площадке будет представлена специальная выставка «Дикая природа Москвы» с фотоработами победителей конкурса, организованного совместно с городским департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

Проведение выставки «Золотая черепаха» соответствует задаче одного из направлений национального проекта «Экология» - повышению экологической культуры населения страны.

На мероприятии реализуются экологические инициативы, проводятся мастер-классы профессиональных мировых фотографов, лекции, кинопоказы, игровые квесты для детей, а также глобальный эколого-просветительский проект для подрастающего поколения «Золотые черепашки».