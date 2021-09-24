РИАМО - 24 сен. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал обсудить идею об ограничении показа жестокости на федеральных каналах, сообщает Nation News.

Таким образом он отреагировал на слова главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о необходимости ограничить показы сцен жестокости на федеральных каналах и в компьютерных играх.

Песков подчеркнул, что психологи доказали влияние демонстрации насилия на состояние человека.

Ранее Бастрыкин говорил о том, что нападения на учебные заведения, подобные трагедии в Перми, связаны в том числе с влиянием на подростков интернета и компьютерных игр в частности.