РИАМО - 24 сен. КПРФ на своем официальном сайте отредактировала материал с призывами к участию в несогласованной с властями акции, чтобы избежать блокировки со стороны Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

«Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это народный сход, – он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга – мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта», – заявил член президиума ЦК Коммунистической партии РФ Сергей Обухов.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что на сайте KPRF.ru появилась информация, которая содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Ведомство выдало партии предупреждение, пригрозив блокировкой сайта.

Столичные власти не согласовали КПРФ митинги 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за сложной эпидемиологической ситуации.