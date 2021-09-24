РИАМО - 24 сен. Владелец футбольного клуба «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий сообщил, что болен, поэтому не сможет посещать матчи команды, пишет Газета.ru.

«Это не секрет для краснодарцев, я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту. Но это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому некоторые игры пропускаю», — сказал Галицкий на Youtube-канале «Коммент.шоу».

Также Галицкий сообщил, что сейчас клуб работает над изменением структуры. Предполагается, что процессы будут закончены к марту 2022 года.

Футбольный клуб «Краснодар» был создан в 2008 году, а в 2011-м он вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда трижды становилась бронзовым призером первенства страны (2014/15, 2018/19, 2019/20).

Сеть «Магнит» была основана в 1994 году. В 2018 году Галицкий продал ее группе ВТБ за сумму в 2,4 млрд долларов.