РИАМО - 24 сен. Жителю Свердловской области предъявили обвинение в жестоком убийстве женщины с детьми в Кировграде, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Расправа произошла в ночь на 22 сентября в одном из домов на Центральном бульваре.

Пьяный мужчина, который ранее был многократно судим, во время ссоры убил женщину и двух ее маленьких детей. По данным СМИ, детям он перерезал горло, а женщине пробил череп. После этого злоумышленник поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Мужчина арестован по решению суда до 22 ноября. Расследование этого дела находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.