РИАМО - 24 сен. Свое здоровье на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с начала года проверили более 8 тыс. жителей Реутова, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Пройти тестирование может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Это необходимо делать раз в год.

Результаты анализов в течение 3 дней предоставляет реутовская клинико-диагностическая лаборатория. Если анализ положительный, пациента направляют на прием в поликлинику к врачу-инфекционисту, который рассказывает о дальнейших действиях и составляет план профилактического лечения.

По статистике, в России ВИЧ заражен каждый 40-й мужчина в возрасте от 25 до 40 лет. Важно помнить, что заразиться ВИЧ может каждый через нестерильный инструмент при нанесении тату или пирсинге, в стоматологических и маникюрных кабинетах.

Если заболевание выявить вовремя, у больного есть шанс дожить до глубокой старости.