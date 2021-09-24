РИАМО - 24 сен. ООО «Приоритет безопасности» отказалось исполнять контракт по обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации в Технологическом университете в Королеве. Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от Технологического университета о внесении сведений в отношении ООО «Приоритет безопасности» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, автоматических установок газового пожаротушения, передачи сигнала по радиоканалу (информации о пожаре) на пульт пожарной части.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия фирмы не соответствующими закону, сведения в отношении компании - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Приоритет безопасности» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.