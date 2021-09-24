РИАМО - 24 сен. В ближайшие выходные в Подмосковье можно будет бесплатно посетить все государственные музеи региона. Это такие музеи, как «Новый Иерусалим» в Истре, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Бесплатно также можно будет посетить Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, Военно-технический музей в Черноголовке, музей-заповедник «Усадьба Мураново» им. Ф.И. Тютчева» в Пушкинском округе, Московский областной музей народных художественных промыслов в Мытищах, Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в Чехове, Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Одинцовском округе.

Для бесплатного посещения будут открыты музей-заповедник «Зарайский кремль», Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока в Солнечногорске, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя» в Рузском округе.

Всего бесплатно посетить можно будет 13 музеев. Культурно-просветительскую акцию проводят накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. Инициаторы акции – министерство культуры Подмосковья и комитет по туризму региона.

Благодаря акции «День туризма» еще больше жителей и гостей Московской области смогут провести выходные с пользой и удовольствием: погулять по историческим местам, познакомиться с коллекциями музеев – художественными собраниями, изделиями народных промыслов, реликвиями древности и героическим прошлым страны.

Подробная информация доступна на официальных сайтах музеев. Во время осмотра экспозиций нужно соблюдать строгие меры санитарной безопасности.

Выходные 24–26 сентября: «День туризма» в Подмосковье и «День без турникетов» в столице>>