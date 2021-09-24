РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 сен. Большой концерт к Международному дню музыки состоится в детской хоровой школе «Подлипки» им. Б.А. Толочкова в Королеве 1 октября, на мероприятии выступят ансамбли скрипачей и виолончелистов из Балашихи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Международный день музыки учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО и реализует идею дружбы и взаимного обогащения культур между народами с помощью языка музыки.

В праздничном мероприятии примут участие духовой оркестр Королева и сводный хор детской хоровой школы «Подлипки» им. Б.А. Толочкова, ансамбль скрипачей VIVACE и ансамбль виолончелистов TUTTI Балашихи, трио народных инструментов «Калинка» Шатуры, ансамбль балалаечников «Звонкие струны» из Солнечногорска, другие творческие коллективы и солисты.

Всего концерт объединит участников из 20 городских округов Подмосковья, численность исполнителей превысит 200 человек. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры региона и Музыкального общества Подмосковья.

Детская хоровая школа «Подлипки» им. Б.А. Толочкова не случайно выбрана местом проведения яркого концерта. Это одна из известных подмосковных детских школ искусств, где трудятся педагоги, имеющие высочайшие достижения в деле музыкального воспитания молодежи.