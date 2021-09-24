РИАМО - 24 сен. Профессия женщин-машинистов Московского метрополитена получила второе место на международной премии Stevie Awards for Women in Business в категории «Социальные изменения года», сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

В течение 18 лет премию ежегодно вручают за достижения женщин в карьере и за проекты внутри организаций, которые помогают им развиваться в бизнесе.

«В 2020 году при поддержке мэра Москвы (Сергея Собянина – ред.) и министерства труда и социальной защиты мы смогли сделать так, что теперь женщины могут работать машинистами метро. Мы получали большое количество сообщений от девушек, мечтающих об этой профессии. Кто-то хотел пойти по стопам отца, кто-то с детства любил метро — теперь у них есть такая возможность», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что это важный шаг, который позволяет женщинам реализовать себя в любимом деле.

«Сегодня мосметро занимает второе место в мире среди всех метрополитенов по количеству работающих женщин. Мы не делим сотрудников, а главный критерий оценки кадров для нас — профессионализм», — подчеркнул заммэра.

Женщины, которые хотят работать машинистами в Москве, могут посмотреть контакты единого центра подбора персонала по ссылке.