РИАМО - 24 сен. Горячая линия Всероссийской переписи населения заработала 24 сентября. С помощью нее можно получить ответы на все вопросы, позвонив по бесплатному телефону: 8(800)707-20-20, сообщает медиаофис переписи.

«Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку для обслуживания переписи и с сегодняшнего дня они будут ежедневно отвечать на вопросы россиян с 9 часов утра до 9 вечера по московскому времени. Горячая линия будет работать до завершения переписи 14 ноября 2021 года», — сообщил на открытии контакт-центра замглавы Росстата Павел Смелов.

Основной инструмент оператора горячей линии — разработанная специалистами Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр» база знаний. Она состоит из 9 тематических блоков, которые включают рекомендуемые ответы на вопросы потенциальных участников переписи — от самых простейших, например, о сроках проведения переписи, до узкоспециальных. Например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа всего 4 ячейки для ответов.

«При подготовке вопросов учитывались и опыт предыдущих переписей, и актуальные запросы аудитории. В этом, в частности, очень помог опыт, накопленный за время работы с аудиторией страниц переписи в социальных сетях», — обратил внимание Смелов.

На начальном этапе база знаний содержит более 200 вопросов и ответов. Но в процессе работы будет происходить ее актуализация в режиме реального времени. Поступивший вопрос, на который нет ответа в базе знаний, будет передаваться в Росстат для оперативной подготовки обратной связи, которая сразу же пополнит банк знаний.

«По ряду вопросов предусмотрено переключение абонента на сотрудников Росстата. В любом случае совместно со специалистами контакт-центра нами будет сделано все, чтобы наш респондент не ушел без ответа на интересующий его вопрос», — пояснил Смелов.

Он отметил, что основные подготовительные работы к переписи уже выполнены. Подобраны помещения, переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, подготовлен электронный переписной лист для портала госуслуг, завершается набор переписчиков и волонтеров переписи.

«Глобальная цифровая трансформация затронула все сферы жизни. В том числе и предстоящая перепись носит цифровой характер. Но в работе с населением важен именно человечный подход. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию навыков коммуникации при обучении и в ежедневной работе. Придерживаемся ценностей человеческого взаимодействия и при работе с персоналом. Забота об удовлетворенности сотрудников положительно влияет на высокую продуктивность и постоянное улучшение качества обслуживания, когда довольны обе стороны — и обратившийся человек, и оператор, который помог найти правильные ответы на его вопросы», — сказала заместитель генерального директора — операционный директор «Ростелеком Контакт-центр» Екатерина Филиппская.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».