РИАМО - 24 сен. Новая модульная сыроварня в городском округе Чехов планирует производить порядка 1 тыс. тонн сыра в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.



«Сегодня открылась новая модульная сыроварня «Де фамиль» в городском округе Чехов. Запущена первая очередь оборудования, и произведена первая варка сыра. В рамках первой очереди налажено производство сыров с белой плесенью до 8 тонн в сутки», - сказал Сергей Воскресенский.

На возведение сыроварни в рамках поддержки производства сыра правительством Подмосковья в 2019 году был выделен грант в размере 35 млн рублей. Общий объем инвестиций составляет 100 млн рублей.

«Вторая очередь на сыроварне будет запущена в ноябре этого года. Она предполагает изготовление творожных сыров. После выхода новой сыроварни на полную мощность здесь будет перерабатываться до 30 тонн молока в сутки. В год объем производства сыра составит порядка 1 тыс. тонн», - отметил Сергей Воскресенский.

Сыроварня «Де фамиль» была открыта в 2014 году. Сыроварня производит такие сыры, как камамбер, бри, бюш, сан-марселин, каприз, паве, ле-пайе, брик амбер. Сыры «Де фамиль» принимали участие в чемпионате мира World Cheese Awards-2019, который проходил в Италии, и получили две бронзовые медали.