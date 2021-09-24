РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 сен. Единый миграционный центр в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска ежедневно принимает около 3 тыс. посетителей, это в 2 раза меньше, чем было летом, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Глава Красногорска Алексей Спасский и директор ГБУ МО «Единый миграционный центр» Татьяна Куприна в пятницу встретились с жителями микрорайона для разъяснения подробностей готовящегося переезда учреждения.

Уже сейчас идут интеграция программного обеспечения и организация дополнительных рабочих мест для сотрудников. Разрабатывается маршрутизация потоков.

«1 ноября большинство сотрудников МВД переезжает на новую площадку, но в связи с тем, что документы не делаются в один день, здесь в течение ноября еще будет продолжаться незначительный поток тех, кто ранее уже подал документы и должен получить патент. Я думаю, к новому году оформление патентов для иностранных граждан в Путилкове полностью прекратится», – пояснила Куприна.

По ее словам, в настоящее время Единый миграционный центр Московской области принимает порядка 3 тыс. заявителей ежедневно – около 1,5 тыс. на подачу и столько же на получение документов, это вдвое меньше, чем летом этого года.

Для удобства и сокращения времени ожидания действует предварительная запись – онлайн и через колл-центр. С 3 часов утра посетителей доставляют автобусами с бесплатной парковки и зоны ожидания в Химках.

«В целом обстановка спокойная, в чем сегодня мы вместе с жителями лично убедились», – отметил по итогам визита Алексей Спасский.

Теме переноса ЕМЦ особое внимание уделил губернатор региона Андрей Воробьев на традиционном совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов 21 сентября.