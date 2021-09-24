РИАМО - 24 сен. Более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) подготовили заявки на участие в конкурсе грантов «Москва — добрый город», начавшийся 15 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первые сутки НКО подготовили 37 заявок. Сейчас в системе мы видим 111 организаций-участников. В этом году мы сделали условия более открытыми и доступными: упростили организационные требования и усилили техническую поддержку со стороны операторов конкурса», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, конкурс представляет из себя уникальную площадку для реализации значимых городских инициатив, а правительство столицы принимает все возможные меры для того, чтобы социально ориентированные НКО получали грантовую поддержку и способствовали улучшению качества жизни в Москве.

В 2021 году по просьбам представителей НКО были пересмотрены условия участия в конкурсе. Теперь на получение гранта более 1 млн руб. могут претендовать некоммерческие организации, зарегистрированные один год, тогда как раньше для этого требовалось проработать не менее полутора лет. Размер минимального гранта также повысился с 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

Кроме того, скорректированы требования о наличии собственного вклада в проект — ранее это были только денежные средства, теперь это могут быть иные ресурсы, например, наличие собственного помещения. Также организаторы решили отказаться от требования о предоставлении гарантийного письма от соисполнителей проекта.

Конкурс «Москва — добрый город» проводится с 2019 года. За это время правительство столицы поддержало более 270 проектов НКО, направленных на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и бездомным. При этом самое большое число проектов-победителей прошлых лет было направлено на помощь людям с инвалидностью – таких оказалось 94.

Всего между проектами, победившими в конкурсе, за два года было распределено 800 млн руб., число благополучателей превысило 20 тыс. человек. Более 1 тыс. НКО подали заявки на участие в конкурсе за два года.

В этом году суммарный объем грантовых средств составит 400 млн руб. Заявки на участие принимаются до 19 октября, а победителей объявят 30 ноября.