РИАМО - 24 сен. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний размер пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль, сообщает Nation News.

Пенсии россиян в следующем году будут проиндексированы на 5,8%. При этом индексации выплат работающим пенсионерам не будет.

Увеличение размера пенсии коснется порядка 14,5 млн россиян.

Государство повышает пенсии, исходя из уровня годовой инфляции. Сейчас средний размер пенсии в РФ составляет до 17 443 рублей.

Российским пенсионерам рассказали об особенностях начислений с 2022 г>>