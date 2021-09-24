РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 12:14 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в микрорайоне Климовск на ул. Мичурина. В 13:01 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 16 человек.