РИАМО - 24 сен. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не выявлено в 12 городских округах Подмосковья, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Так, случаев заболевания за сутки не выявили в Долгопрудном, Лосино-Петровском, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Власихе, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

По 1 случаю инфицирования зарегистрировали за сутки в Волоколамском округе, Талдомском округе, Воскресенске и Зарайске, по 2 – в Лобне и Реутове, по 3 – в Ленинском округе, Краснознаменске, Павловском Посаде и Серебряных Прудах, по 4 – в Богородском округе, Можайском округе и Лотошине, по 5 – в Дзержинском, Ивантеевке и Дубне, по 6 – в Пушкинском округе, Котельниках, Шатуре и Серпухове.

По 7 случаев – в Бронницах, Егорьевске и Луховицах, по 8 – в Озерах и Щелкове, по 9 – в Рузском округе, Истре и Электростали, 13 случаев – в Чехове, 15 – в Солнечногорске, по 16 – в Сергиево-Посадском округе, Кашире и Ступине, 17 – в Лыткарине, 20 – в Клину, 22 – в Дмитровском округе, 25 – в Жуковском, 26 – в Орехово-Зуевском округе, 27 – в Коломне, 28 – во Фрязине.

29 случаев заболевания выявили в Наро-Фоминском округе, 30 – в Красногорске, 43 – в Раменском округе, 44 – в Домодедове, 50 – в Химках, 55 – в Мытищах, 62 – в Люберцах, 64 – в Одинцовском округе.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом за сутки зафиксировали в Подольске (68), Королеве (80) и Балашихе (107).

Всего за прошедшие сутки в Московской области выявили 1008 случаев заболевания инфекцией Covid-19. С начала пандемии в регионе выявлено 441 617 случаев коронавируса.

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