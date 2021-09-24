РИАМО - 24 сен. Дополнительно на этой неделе развернули свыше 750 коек для больных коронавирусом в подмосковных Подольске, Пушкине, Ногинске, Кашире и Лобне, сообщается на сайте регионального Минздрава.

По словам зампреда правительства Московской области – министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, рост простудных и вирусных заболеваний фиксируется с наступлением осени каждый год. Это связано с началом учебного года и возвращением людей из отпусков.

«Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев Covid-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд. Мы следим за эпидситуацией в регионе и в случае необходимости предложим губернатору региона Андрею Воробьеву ввести дополнительные ограничительные меры», — подчеркнула Стригункова.

Сейчас в Московской области действует около 7,2 тыс. коек для лечения коронавирусных больных. До 29 сентября планируют развернуть еще 950 коек.

За последние сутки в регионе выявлено 1008 случаев инфицирования коронавирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>