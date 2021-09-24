РИАМО - 24 сен. В вагонах поездов Таганско-Краснопресненской линии московского метро стало свободнее на 6,9%, это произошло благодаря акции «Время ранних» и выравниванию тарифа на Казанском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Это значит, что нам удалось разгрузить самый востребованный участок метрополитена в утренний час пик», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Акция «Время ранних» была запущена в Москве в ноябре 2020 года. Согласно правилам акции, пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро получают скидку в 50% на проезд до часа пик. Акция доступна в рабочие дни до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Участниками акции ежедневно становятся 93 тыс. пассажиров, за все время действия проекта было совершено более 19 млн поездок со скидкой.