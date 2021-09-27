РИАМО – 27 сен. В Чехове открылась новая АЗС сети «Газпромнефть». Она находится на Товарной улице, 16, сообщает пресс-служба сети.

На одной из восьми топливораздаточных колонок можно заправить машину бензинами АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичным G-Drive 95, дизелем «ОПТИ».

В магазине на АЗС представлено более 2 тыс. товаров, которые будут полезны в дороге. Также работает фирменное кафе для тех, кто проголодается в пути.



Из бесплатных сервисов – Wi-Fi, подкачка шин, кран с технической водой для мытья фар, стекол, номеров.



На АЗС действует постоплата. Сначала клиенты самостоятельно или с помощью заправщика заправляют машины, потом платят за топливо банковской картой или наличными средствами. Это позволяет в 2 раза сократить время нахождения на заправочной станции. К оплате принимают наличные, банковские карты, топливные карты «ОПТИ 24».



Получать больше привилегий можно став участником программы лояльности «Нам по пути». Благодаря программе клиенты могут участвовать в акциях и покупать топливо с дополнительной выгодой.

До конца сентября при заправке любым видом топлива от 30 л и приобретении кофе водители получают скидку в 1 руб. с литра топлива. Если купить дополнительно хот-дог и кофе, то скидка увеличивается до 2 руб. с литра. Подробнее об этом можно узнать на сайте, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на заправке.

Найти путь до ближайшей станции сети можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.