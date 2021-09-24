РИАМО - 24 сен. После продления «красной» ветки метро в Коммунарку на прилегающих территориях возвели свыше 2 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Два года назад на Сокольнической линии метро открыли 4 станции – «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Это послужило большим толчком для развития этого района новой Москвы.

«4 станции на юге Сокольнической линии метро стали настоящим катализатором развития поселений Московский, Сосенское и поселка Коммунарка новой Москвы, а также дали импульс целому ряду новых строительных проектов. С открытием станций метро в прилегающих к ним районах появились новые жилые кварталы, объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в этом районе мегаполиса построили за эти два года 2,2 млн кв. м жилой недвижимости. Из них около 90 тыс. в рамках программы реновации.

«Москва придерживается комплексной застройки территории, поэтому вместе с жильем было построено 16 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 9 детских садов, 6 школ и 1 – здравоохранения», – добавил заммэра.

Он уточнил, что также импульсом к развитию новых территорий служат и новые дороги. На прилегающей к Сокольнической линии территории было построено более 17 км автомобильных дорог.

Кроме того, в Коммунарке идет строительство крупнейшего административно-делового центра «Коммунарка».

«На участке 550 га предполагается возвести 7,3 млн кв. м недвижимости: 1,2 млн «квадратов» жилья и 6,1 млн кв. м – общественно-деловой застройки. Помимо этого, здесь появятся объекты социальной и образовательной инфраструктуры», – уточнил Андрей Бочкарев.

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