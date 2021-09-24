РИАМО - 24 сен. Из-за окончания дачного периода некоторые пригородные электрички на Савеловском, Киевском, Казанском, Павелецком и Горьковском направлениях Московской железной дороги выведут из расписания в октябре, сообщает пресс-служба ЦППК.

Изменится маршрут следования 11 электропоездов и периодичность курсирования 12, выводятся из расписания несколько рейсов. Основные изменения вступят в силу 31 октября.

Павелецкое направление

На Павелецком направлении изменится маршрут следования 4 поездов: вместо поезда №6991 Москва – Яганово будет курсировать №6391 Москва – Михнево, вместо поезда №6182 Кашира – Москва будет курсировать поезд №6392 Михнево – Москва, вместо поезда № 6181 Москва – Кашира будет курсировать поезд №6683 Москва – Домодедово, вместо поезда №6992 Яганово – Москва будет курсировать поезд №6682 Домодедово – Москва.

Изменится периодичность курсирования 2 поездов: №6923 Столбовая – Яганово и №6904 сообщением Яганово – Михнево будут курсировать ежедневно.

Выводятся из расписания 7 поездов выходного дня: №6993 Москва – Яганово, №6994 Яганово – Москва, №6393 Москва – Михнево, №6394 Михнево – Москва, №6925 Столбовая – Михнево, №6183 Москва – Кашира, №6184 Кашира – Москва.

Савеловское направление

На Савеловском направлении выводятся из расписания два поезда выходного дня: №6354 Москва – Савелово, №6361 Савелово – Москва.

Киевское направление

На Киевском направлении изменится периодичность курсирования 4 поездов: №6536 Апрелевка – Москва, №6529 Москва – Апрелевка, №6622 сообщением Лесной Городок – Москва, №6619 Москва – Лесной Городок будут курсировать ежедневно.

Выводятся из расписания три поезда выходного дня: №6491 Москва – Кресты, №6492 Кресты – Москва, №6384 Малоярославец – Москва.

Изменится маршрут следования одного поезда: вместо поезда №6383 сообщением Москва – Малоярославец будет курсировать поезд № 6483 сообщением Москва – Нара.

Казанское направление

На Казанском направлении выводятся из расписания семь поездов: №7193 Куровская – Москва, №7194 Москва – Шатура по субботам, №6365 Егорьевск – Воскресенск, №6366 Воскресенск – Егорьевск по воскресеньям, №7051 Рязань 2 – Москва по воскресеньям с третьего октября, №6752 Москва – Шиферная, №6759 Шиферная – Москва.

Изменятся маршрут следования и периодичность курсирования 6 поездов: №6827 Черусти – Москва ежедневно будет курсировать по рабочим дням, по выходным дням вместо него будет курсировать поезд № 6829 сообщением Куровская – Москва. Вместо поезда №6016 Голутвин – Рязань 1 будет курсировать поезд №6018 Рыбное – Рязань 1 ежедневно.

Вместо поезда №6007 Рязань 1 - Голутвин будет курсировать поезд №6009 ежедневно. Вместо поезда №6820 Москва – Куровская будет курсировать поезд №6818 Москва – Шатура ежедневно. Вместо поезда №6833 Куровская – Москва будет курсировать поезд № 6831 Шатура – Москва ежедневно. Вместо состава №6808 Москва – Черусти будет курсировать поезд №6806 Москва - Куровская.

Изменится периодичность курсирования 2 поездов: №6503 пл. 47 км – Москва, №6552 Москва – пл. 47 км будут курсировать по рабочим дням.

Горьковское направление

На Горьковском направлении выводится из расписания один поезд: №7084 Москва – Владимир со второго октября.

Изменится периодичность курсирования одного поезда: №7117 Железнодорожная – Москва будет курсировать по рабочим дням со второго октября.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.