РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 сен. Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья сделала перерасчет платежей за отопление на сумму порядка 3 млн рублей жителям дома №14 по Реутовской улице в Балашихе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке обращения жителей дома инспекторы установили, что УК не проводит ежегодную корректировку платежей за отопление в соответствии с установленной в правилах предоставления коммунальных услуг формулой.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, в данном случае жилищное законодательство предполагает следующий порядок начисления платежей: они выставляются ежемесячно равными долями по итогам прошедшего года, а затем проводится корректировка по фактическим показателям общедомового прибора учета.

ООО «ПИК-Комфорт» получило предписание о проведении перерасчета в течение 1,5 месяцев. По истечении этого срока УК отчиталась об исполнении. Точная сумма возврата жителям составила 2 млн. 999 тыс. 004 руб. 38 коп., или в среднем около 7,7 тыс. рублей на квартиру.