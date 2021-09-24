РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В многоквартирном доме на улице Садовой в микрорайоне Климовск Подольска устранили завоздушивание трасс, сообщил депутат горсовета Александр Дудкин.

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дудкин совместно с мастером МУП «СЕЗ» выехал по заявке в дом 22.

«Мастера выявили причину плохой подачи тепла. Провели работы в подвале дома. Основная причина - завоздушивание трасс», - написал Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в период подачи тепла поступает много заявок от жителей. МУП «СЕЗ» старается оперативно реагировать на каждую заявку.