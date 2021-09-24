РИАМО - 24 сен. Ураганные порывы ветра свыше 30 м/с, температура минус 15 градусов, плохая видимость стали причиной трагедии на Эльбрусе. Такие погодные условия называют «черной метелью», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Группа альпинистов, в которую входило 19 человек, время восхождения Эльбрус вечером 23 сентября попала в снежный шторм и подала сигнал бедствия в МЧС. Погибло 5 человек, 14 найдены живыми. Гиды получили серьезные травмы.

По словам синоптика, погода в этот день на горе определялась прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шквалистым ветром и сильными ливневыми осадками, в высокогорье переходящими в снежные заряды.

«На высоте 3 тыс. метров температура воздуха перешла через ноль и стала отрицательной, а на высоте 5 тыс. метров уже составляла минус 15 градусов. При этом средняя скорость ветра составляла 25 м/с (90 км/ч), но при порывах достигала ураганных, свыше 30 м/с, из-за чего видимость ухудшалась до нескольких метров. Такие ветра со снегом на Таймыре называют черная метель!» - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что такая температура в условиях урагана определяется как минус 50 градусов. Это соответствует экстремальному риску переохлаждения и обморожения в течение 5-10 минут.