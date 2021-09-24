РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 сен. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 107 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 22 532 случая коронавируса, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
Еще 1008 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.
В настоящий момент в Московской области выявлено 441 617 случаев инфицирования. Скончались 8 120 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 386 313 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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