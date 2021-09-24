РИАМО - 24 сен. Среди самых необычных вещей, которые забыли пассажиры «Мострансавто» в нынешнем сентябре, стала флейта, вставная челюсть и спиннинг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С начала 2021 года пассажиры «Мострансавто» оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах более 3 тыс. вещей. Чаще всего забывали банковские карты и карты «Стрелка», а также социальные карты жителя Подмосковья и москвича.

С начала осени было забыто более 280 вещей, среди которых чаще всего встречались зонтики, школьная сменная обувь и шапки.

Потерянные и оставленные пассажирами вещи хранятся в течение полугода, после чего утилизируются.

Если пассажир обнаружил, что забыл что-то в автобусе, он может обратиться в диспетчерскую службу (уточнить номер можно по телефону единой линии связи «Мострансавто» 8 (800) 700-31-13).