РИАМО - 24 сен. На 15 дорожно-мостовых объектах Москвы провели ремонт асфальтобетонного покрытия, частично или полностью поменяли гидроизоляцию, а также устранили протечки в подэстакадном пространстве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что за последние 10 лет на каждом мостовом объекте в Москве провели различные виды ремонта, что позволило продлить срок их эксплуатации и создать комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Среди завершенных объектов Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградская, Савеловская, Велозаводская, Звенигородская эстакады, эстакада Хамовнический вал, путепровод «Косино» над МКАД.

Продолжаются ремонтные работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту, их планируют завершить до конца ноября.

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