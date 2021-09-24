РИАМО - 24 сен. Московское областное УФАС России наложило на предприятие ПАО «Россети Московский регион» административный штраф в размере 600 тыс. руб. за нарушение сроков подключения к электросетям. Ранее компания привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

Нарушение компанией обязательств было выявлено после жалобы на нарушение сроков подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, поступившей в региональное УФАС от жителя сельского поселения Ямкинское Богородского городского округа.

В результате проведения административного расследования УФАС установило, что компания нарушила свои обязанности.

Кроме того, было выявлено, что предприятие уже привлекалось к ответственности за аналогичное административное правонарушение. Исходя из этого, нарушение квалифицировали по части 2 статьи 9.21, по ней штрафная санкция для юридических лиц составляет от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.