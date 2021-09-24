РИАМО - 24 сен. Заслуженный тренер России Олег Знарок возглавил российскую хоккейную сборную, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду, что Знарок сплотит команду.

«У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — отметил Третьяк.

Ранее возглавлявший сборную Валерий Брагин назначен консультантом главного тренера.

Олег Знарок в 2014-2018 годах уже занимал пост главного тренера национальной команды. Под его руководством хоккеисты одержали победу на первенстве мира 2014 года, а также выступили на Олимпийских играх в 2018 году.