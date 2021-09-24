РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В микрорайоне Климовск Подольска устраняют прорыв теплотрассы, по которой снабжают теплом 16 домов в Южном поселке, сообщил депутат горсовета Александр Дудкин.

В настоящее время ведутся работы по устранению прорыва теплотрассы, подающей тепло в 16 домов в Южном поселке. В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дудкин выехал с проверкой работ в домах №№8 и 23.

«Прорыв теплотрассы в районе дома №8, по докладу мастера МУП «Подольская Теплосеть» А. Чунихина, устранен, прорыв у дома №23 требует замены трубы. Работы проведут в течение дня», - написал Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что МУП «Подольская Теплосеть» активно реагирует на устранение аварий.