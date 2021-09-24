РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 сен. Холодную воду отключили в пятницу до окончания работ в ряде домов в микрорайонах Салтыковка и Никольско-Архангельский подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

На Разинском шоссе, 69 происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения было необходимо перекрыть подачу холодной воды в ряде домов частного сектора микрорайонов Салтыковка и Никольско-Архангельский.

Под отключение попали дома на улицах: Вишняковское шоссе, 118, 118/1, 126, 126/8; Сосновый бор, 2А, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 14А; Разинское шоссе, 69.