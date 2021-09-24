РИАМО - 24 сен. Горнолыжный кластер, расположенный на Воробьевых горах, начнет свою работу в начале 2022 года. Он будет соответствовать мировым стандартам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что строительные работы частично финансирует инвестор. А строительство трех трасс, лыжного трамплина и инфраструктуры идет за счет городского бюджета.

«По проекту, запланированы бугельная канатка, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Новый комплекс рассчитан на проведение международных соревнований. Он будет построен по мировым стандартам.