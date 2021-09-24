РИАМО - 24 сен. В Подмосковье появилась новая мошенническая схема с уведомлениями от якобы официального портала «Госуслуг» об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ссылка из мошеннического электронного письма ведет на фишинговый сайт – двойник портала госуслуг. В письме злоумышленники пугают пандемией и призывают действовать как можно быстрее, тем самым, мешая спокойно оценить ситуацию и достоверность информации.

На фейковой странице посетителя просят заполнить анкету с личными данными, в том числе указать логин и пароль от аккаунта на портале. Затем надо выбрать медицинское учреждение из списка и заплатить за повторное прикрепление - пошлину до нескольких тысяч рублей.

Таким образом, мошенники получают доступ ко всем персональным данным пользователя портала, с помощью которых могут оформить кредит или микрозайм на имя владельца учетной записи.

«Будьте бдительными, в случае подозрительных рассылок не следует активировать никаких ссылок! Обратитесь в техподдержку через личный кабинет в «Госуслугах» за уточнением информации», - отметил зампред правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.