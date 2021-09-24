РИАМО - 24 сен. Новое общественное пространство для прогулок и времяпрепровождения появилось на западе Москвы в районе Дорогомилово, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Дворы привели в порядок между домами 35 и 35 корп. 2 на Кутузовском проспекте и домом 44/28 на улице Студенческой.

На благоустроенных территориях постелили новые покрытия на тротуары и проезды, обустроили места для парковок авто. Также появилась комфортная дорожно-тропиночная сеть.

Еще пространство озеленили – высадили кустарники, деревья. Разбили газоны, японский сад и цветники с многолетними растениями.

Привели в порядок детские площадки, а также устроили 4 зоны с садовыми диванами для тихого отдыха, установили качели.