РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В Подольске 75-летие АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») отметили спортивными соревнованиями, сообщает пресс-служба института.

Более 60 человек собрались в спорткомплексе «Подолье» для участия в соревнованиях по мини-футболу, стритболу, легкой атлетике, настольному теннису, бадминтону.

Открыл соревнования заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Артем Цепелев. Он поблагодарил сотрудников АО «НИИ НПО «ЛУЧ» за активное участие в Спартакиаде трудовых коллективов города и вручил кубок за второе место по итогам всех соревнований прошлого года.

Также с приветственным словом к участникам обратился генеральный директор АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин.

«Спорт является неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры. Мы придаем особое значение бережному отношению к своему здоровью. Занятия спортом дают хорошую эмоциональную разрядку. Кроме того, корпоративный спорт укрепляет командный дух, помогает росту вовлеченности, улучшает психологический климат в коллективе», – сказал Карболин.

Спартакиаду организовали сотрудники дирекции по персоналу, активисты совета молодежи и профсоюзный комитет института. Она прошла в дружеской обстановке с соблюдением всех мер предосторожности. В завершение мероприятия победители и призеры получили награды от генерального директора и председателя профсоюзного комитета.