РИАМО - 24 сен. В Московской области число выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки составило 659 человек. С начала пандемии инфекцию победили 386 313 человек, сообщает региональный оперштаб.

Также за последние 24 часа инфекцию обнаружили у 1008 человек, умерло 13 пациентов с выявленным коронавирусом.

С начала пандемии в области зафиксировали 441 617 случаев заражения, спасти не удалось 8120 пациентов с коронавирусом.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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